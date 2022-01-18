الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 18-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة ليلا ونشاط للرياح على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 16 08
الاسكندرية 16 08
وادى النطرون 16 09
طنطا 16 09
شبين الكوم 16 08
دمنهور 16 09
بلطيم 16 09
مطروح 16 08
السلوم 15 09
سيوة 15 04
بورسعيد 16 08
دمياط 16 08
الزقازيق 16 09
المنصورة 16 09
الاسماعيلية 16 09
السويس 15 10
العريش 15 09
رفح 15 09
رأس سدر 15 10
نخل 13 04
نويبع 18 12
طابا 17 11
كاترين 08 00
الطور 18 12
شرم الشيخ 17 13
الغردقة 18 14
مرسى علم 18 13
الفيوم 16 07
بنى سويف 16 06
المنيا 16 05
أسيوط 16 05
سوهاج 16 05
قنا 17 06
الأقصر 17 08
أسوان 17 08
ادفو 17 08
أبوسمبل 17 09
الوادى الجديد 16 05
شلاتين 22 11
ابو رماد 22 12
حلايب 20 12
رأس حدربة 20 12

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