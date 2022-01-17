الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لمبلط رخام لاتجاره بالمواد المخدرة

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل،  اليوم الإثنين، بمعاقبة مبلط رخام بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وطارق أحمد الحلوانى، وباسم يسري جاويش، وأمانة سر محمد عفت.

وتعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط " ال . م . ع " 23 عاما مبلط رخام ، ومقيم بدائرة المركز، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وبمواحهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته. 

وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق سلاح نارى مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سلاح ناري وذخيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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