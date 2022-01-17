كوريا الجنوبية تسجل أقل من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا

تراجعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى أقل من 4 آلاف إصابة للمرة الاولى منذ أسبوع.



وسجلت كوريا الجنوبية 3859 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 3551 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 696 ألفا و 32 حالة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما سجلت كوريا الجنوبية 23 حالة وفاة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6333 حالة وفاة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



ووصل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19- إلى 579 حالة، لتنخفض عن 600 حالة لأول مرة منذ 50 يوما.



وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 51ر43 مليون شخص أو 84.8 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 35ر23 مليون شخص أو45.5% جرعات تعزيزية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.