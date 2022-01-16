الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بقنا

دراجة نارية
دراجة نارية

أصيب شخصان، الأحد، في انقلاب موتوسيكل أمام بوابة قرية المخادمة بقنا على الطريق "مصر ـ أسوان" الزراعى، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل على طريق بوابة قرية المخادمة بقنا، وتم نقلهم عن طريق مرفق إسعاف قنا إلى مستشفى قنا الجامعى.

وأصيب عاملان، منذ يومين بكسور وكدمات إثر سقوطهما في ترعة بجوار كوبري كلاحين أبنود بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارا بإصابة أحمد محمود أبوزيد، 60 عاما، بسحجات وكدمات وعلي محمد علي، 30 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى إثر سقوطهما بترعة بجوار كوبري الكلاحين بمركز قفط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

أيام إمام الثلاثاء ازمة اصابة جامعة مستشفى سقوط الأحد

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