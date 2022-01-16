الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى إصابة طالب بمشاجرة مع زميله داخل لجنة امتحان بأكتوبر

إصابة طالب بمشاجرة
إصابة طالب بمشاجرة مع زميله

تجرى النيابة العامة، تحقيقاتها في إصابة طالب بمشاجرة مع زميله داخل لجنة الامتحان، بمدرسة في الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل مدرسة الثانوية التجارية بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طالبين فى المرحلة الثانوية التجارية بالحى السادس أثناء أداء الامتحان، مما أسفر عن إصابة أحدهما بجرحين نافذين بالذراع اليسرى والظهر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة اصابة طالب مشاجرة زميله لجنة الامتحان مدينة 6 أكتوبر

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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