انهيار جدران بيارة فوق شخص يقوم بالحفر لتركيب خزان بالشرقية

تباشر الأجهزة الأمنية بالشرقية بمساعدة الأهالي محاولة انتشال شخص انهارت عليه جدران بيارة، بالصالحية الجديدة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أهالى قرية العزازى، بدائرة مدينة الصالحية الجديدة بسقوط شخص داخل حفرة بالوعة بجوار منزله.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وأفاد شهود العيان أن شخص شهرته علاء الفار، كان يقوم بحفر بيارة لعمل خزان مياه منزلي فانهارت عليه اجناب البيارة ومن المرجح ان يكون قد مات تحت الأنقاض، فيما يرجح البعض أن يكون الانهيار بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار.

جار محاولة انتشاله، وتحرير المحضر اللازم، فيما يتم تكثيف التحريات للوقوف على سبب قيامه بالحفر.