السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تشدد على إنجاح الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية الباكستانية

عثمان الجرندي
عثمان الجرندي

 شدّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على ضرورة التحضير الجيد لإنجاح الدّورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية الباكستانية، المزمع عقدها خلال العام الجاري، من دفع علاقات التعاون بين تونس وباكستان في عديد المجالات ولاسيّما في القطاعات ذات الأولوية على غرار الطّاقة والصّناعة والتّجارة.


جاء ذلك خلال لقاء الجرندي مع طاهر حسين أندرابي، سفير باكستان بتونس، حيث تناول اللقاء استعراض العلاقات المميزة التي تربط تونس بباكستان، وبحث سبل مزيد الارتقاء بها وتوطيدها بما يشمل مختلف مجالات التعاون الثنائي.
 

كما تناول اللقاء مستجدات المنطقة الإسلامية ولاسيّما الاستعدادات الجارية لعقد الدّورة (48) لمجلس وزراء خارجيّة منظّمة التعاون الإسلامي، التّي ستحتضنها إسلام آباد يومي 22 و23 مارس المقبل.
 

وقال الجرندي إنّ اجتماع وزراء خارجية الدّول الإسلامية سيكون مناسبة متجددة لمزيد من التشاور والتنسيق مع نظيره الباكستاني، والعمل سويّا وبالتنسيق مع بقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل أن تضطلع هذه المنظمة بدور محوريّ في معالجة قضايا المنطقة وإيجاد مقاربات مبتكرة للتصدّي للتحديات المشتركة.

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١٩٩٠-٢٠٢١

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