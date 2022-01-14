العراق تتصدر ترتيب الدول العربية فى إصابات كورونا

أظهر إحصاء لموقع «worldometer» الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، ترتيباً جديداً لبعض الدول العربية من حيث إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة، ليصبح ترتيبها عالمياً على نحو آخر.

ووضع موقع worldometers العراق بالمرتبة 27 عالميا، والأولى عربيا من حيث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا.

ليصبح ترتيب بعض الدول العربية في الموقع على النحو التالي:

1- العراق (27 عالميًا/ 2.108.206 إصابات).

2- الأردن (43 عالميًا/ 1.091.691 إصابة).

3- المغرب (46 عالميًا/ 1.025.898 إصابة).

4- لبنان (54 عالميًا/ 801.801 إصابة).

5- تونس (56 عالميًا/ 762.717 إصابة).

6- السعودية (62 عالميًا/ 604,672 إصابة).