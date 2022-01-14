الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق تتصدر ترتيب الدول العربية فى إصابات كورونا

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أظهر إحصاء لموقع «worldometer» الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، ترتيباً جديداً لبعض الدول العربية من حيث إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة، ليصبح ترتيبها عالمياً على نحو آخر.

ووضع موقع worldometers العراق بالمرتبة 27 عالميا، والأولى عربيا من حيث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا.

 

ليصبح ترتيب بعض الدول العربية في الموقع على النحو التالي:

1- العراق (27 عالميًا/ 2.108.206 إصابات).

2- الأردن (43 عالميًا/ 1.091.691 إصابة).

3- المغرب (46 عالميًا/ 1.025.898 إصابة).

4- لبنان (54 عالميًا/ 801.801 إصابة).

5- تونس (56 عالميًا/ 762.717 إصابة).

6- السعودية (62 عالميًا/ 604,672 إصابة).

كورونا الدول العربية العراق فيروس كورونا الصحة العراقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق عقب إصابته بكورونا

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

«شركات السياحة» تعلن الرسوم المقررة بموسم العمرة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

ضبط سيدة صورت طفلها أثناء رقصه بـ«سنجة» فى السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جيروزاليم بوست: صفقة المدعى العام مع نتنياهو مرهونة بقبوله الابتعاد عن العمل السياسى

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم