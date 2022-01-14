«زراعة الشرقية» تُنفذ مدرسة حقلية عن محصول الفول

أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معاهد بحوث الإرشاد الزراعي والبقوليات وأمراض النبات بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصول الفول البلدي بناحية جمعية أبوسليم بمركز أبوكبير في حضور المهندس اشرف الدمرداش مدير عام الارشاد الزراعي بالمديرية والمهندس محمد فاروق يونس مدير عام الادارة الزراعية بأبوكبير والمهندس أسامة عبدالمعبود أخصائي الإرشاد بالمديرية، والمهندس أحمد محمد حسن أخصائي البقوليات بإدارة أبوكبير الزراعية وعدد من المزارعين.

أوضح وكيل وزارة الزراعة مشاركة الدكتور إسماعيل أبوبكر الصديق، والدكتور سعيد ضاحي من مركز بحوث البقوليات، والدكتور محمد خضر من معهد بحوث الإرشاد الزراعي، والدكتور سلامة البلاسى والدكتورة أمل زكريا نورالدين من معهد بحوث أمراض النبات في المدرسة الحقلية، وتم التحدث عن الأهمية الاقتصادية للفول البلدي كغذاء رئيسي للإنسان والحيوان، وأهم الأصناف الموصى بزراعتها مثل جــ 716 – جــ 843 سخا 1 – سخا4 وعن معدلات التقاوى 30 كيلو جرام وضرورة معاملة التقاوي ببكتيريا العقدين قبل الزراعة مباشرةً وضرورة زراعة الفول البلدي على خطوط أو مصاطب من الريشتين ووضع بذرة واحدة بكل جورة على مسافة 25: 30 سم وضرورة مقاومة الحشائش بالمبيدات الموصي بها كيماويا بالمعدل الموصي به في المواعيد المحددة وعلاج أي إصابات بحشرة المن أولًا بأول وضرورة الرش الوقائي للفول البلدي ومراعاة عدد الريات حسب طبيعة الأرض وحالة الجو.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زياده الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كل المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.