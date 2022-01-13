بخط اليد.. الفاتيكان تختص «الدستور» بدعوة أمل وتفاؤل

خصَّ ممثل قداسة البابا فرنسيس المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان في مصر، "الدستور" برسالة- بخط يده- تحدث فيها إلى الشباب، والتمسك بالأمل لبناء عالم أفضل مستقبلا.

رسالة سفير الفاتيكان

وقال سفير الفاتيكان، في رسالته: "بمناسبة الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ، يسعدني أن أنشر هذه الرسالة التشجيعية والتهنئة لكل من يحضر هذا الحدث الكبير والواعد، حيث يتلاشى العناق بسبب الأوبئة التي نعيشها. نحن متحفزون للعودة إلى العمل معًا من أجل عالم أفضل، وأن نكون ملهمين معًا لحماية الأرض بحق الله.. فليحميكم الله جميعا".

وتحدث سفير الفاتيكان، إلى "الدستور"، في حوار على هامش منتدى شباب العالم، عن سبل التعايش التي اتخذتها مصر للتعامل مع جائحة كورونا، وكيف أصبحت بلدًا آمنًا في ظل وجود بلدان أخرى تعاني من تفشي الفيروس، موضحًا أن الشباب هم من سيساعدون العالم في التغلب على تحدياته.