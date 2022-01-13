الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بخط اليد.. الفاتيكان تختص «الدستور» بدعوة أمل وتفاؤل

سفير الفاتيكان مع
سفير الفاتيكان مع محررة الدستور في منتدى شباب العالم

خصَّ ممثل قداسة البابا فرنسيس المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان في مصر، "الدستور" برسالة- بخط يده- تحدث فيها إلى الشباب، والتمسك بالأمل لبناء عالم أفضل مستقبلا. 

رسالة سفير الفاتيكان إلى �الدستور� بخط يده

رسالة سفير الفاتيكان 

وقال سفير الفاتيكان، في رسالته: "بمناسبة الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ، يسعدني أن أنشر هذه الرسالة التشجيعية والتهنئة لكل من يحضر هذا الحدث الكبير والواعد، حيث يتلاشى العناق بسبب الأوبئة التي نعيشها. نحن متحفزون للعودة إلى العمل معًا من أجل عالم أفضل، وأن نكون ملهمين معًا لحماية الأرض بحق الله.. فليحميكم الله جميعا".

وتحدث سفير الفاتيكان، إلى "الدستور"، في حوار على هامش منتدى شباب العالم، عن سبل التعايش التي اتخذتها مصر للتعامل مع جائحة كورونا، وكيف أصبحت بلدًا آمنًا في ظل وجود بلدان أخرى تعاني من تفشي الفيروس، موضحًا أن الشباب هم من سيساعدون العالم في التغلب على تحدياته.

سفير الفاتيكان في مصر خلال منتدى شباب العالم

سفير الفاتيكان: مصر فى مواجهة الجائحة قررت أن تحيا لا أن تنجو فقط (حوار) 

وأعرب سفير الفاتيكان في مصر عن أمله بأن يتحمل الجميع مسئولياته تجاه المستقبل، خاصةً حول الحياة الاجتماعية، والمساهمة في صنع مستقبل أفضل بكل السبل في ظل تحدي جائحة كورونا، وكذلك أزمة المناخ.

الفاتيكان منتدى شباب العالم مصر سفير الفاتيكان نيقولاس هنري كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«أنا خايفة».. لحظة تأثر الرئيس السيسى بحديث الفتاة سالى المشاركة بمنتدى شباب العالم

تشييع جثامين الصيادين ضحايا مركب «الحسين» في كفر الشيخ (فيديو)

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

نقل الفنان شوقى عبد الحكيم إلى دار رعاية

وزيرة التخطيط لـ«الدستور»: المرحلة الثانية من «حياة كريمة» منتصف 2022

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

شرطة الاحتلال تقمع احتجاجات أهل النقب على أعمال التجريف

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف