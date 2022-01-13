الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تطعيم 10%.. 10.1 مليون إصابة بفيروس كورونا في أفريقيا

كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس "كورونا" بلغ 10 ملايين و100 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 232 ألف حالة وسط تعافي 8 ملايين و990 ألف شخص.

أوضحت المراكز في بيان الخميس، أن نسبة تحصين سكان القارة السمراء من اللقاحات المضادة لكورونا وصلت إلى 10.1%، فيما حصل 15% على جرعة واحدة و0.44% على جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وبشأن ظهور متحور أوميكرون أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

المراكز الإفريقية كورونا فيروس الوقاية مكافحة الأمراض

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وائل لطفي

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