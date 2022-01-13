الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أحد المكرمين بمنتدى شرم الشيخ: الرئيس السيسى يهتم بتمكين الشباب

محمد حمدي
محمد حمدي

قال محمد حمدي، أحد خريجي الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وأحد المكرمين بمنتدى شباب العالم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بتمكين الشباب وبناء شخصية المواطن المصري في المستقبل، ولديه اهتمام كبير لم يكن موجودًا من قبل، مشيرًا إلى أن الشباب هم قادة المستقبل. 

وأضاف، لـ«الدستور»: «نشعر بنتائج ملموسة في هذا الشأن»، موضحًا أنه مر بمراحل كثيرة لقبوله في البرنامج الرئاسي، وهو ما يثبت مدى قدرة هذا المكان على تأهيل القيادات بشكل حقيقي.

وتابع: البرنامج التدريبي استمر لمدة عام، وحصلنا على تدريب ميداني في المحافظات، وبعض من نماذج المحاكاة، وشمل البرنامج العديد من البرامج الدولية مثل التعاون مع «الإينا» و«تي سي اس بي»، كما اكتسبنا المهارات الفنية والخبرات اللازمة التي تؤهلنا للقيادة مستقبلًا.

واختتم: «هناك تنوع رائع في الثقافات وأيضًا في الأكاديمية الوطنية للتدريب التي فتحت الباب لجنسيات مختلفة للتعلم داخل أروقتها»، مشيدًا بما شاهده في منتدى شباب العالم، حيث يشعر الشباب بالسعادة للتعرف على جنسيات مختلفة.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم. 

ويُعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل.

كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

كما تقدم إدارة منتدى شباب العالم، مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة في الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادًا على موضوع الحدث. 

وتخصص إدارة المنتدى فريقًا لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة في الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التي يقدمها الراغبون في القيام بدور المتحدثين. 

وبالإضافة لذلك، تحرص إدارة المنتدى على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم، بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلًا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميًا وأصحاب التجارب الإنسانية المُلهمة.

السيسي مصر للطيران البرنامج الرئاسي منتدى شباب العالم القدرات الخاصة نموذج المحاكاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين بمركز أشمون

بلاغ للنائب العام يتهم طبيبًا بـ«قتل وائل الإبراشى»: خطط لاغتياله

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

3 أيام من الأمطار والرياح والطقس البارد على عدة محافظات

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 وأرقام الاستفسار عن التطعيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كنت في كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب