الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمين شباب حماة وطن: صوت الشباب أصبح مسموعا في منصات عالمية

بسام بن عبد العزيز
بسام بن عبد العزيز

قال بسام بن عبد العزيز أمين شباب حزب حماة وطن بمحافظة سوهاج، إن منتدى شباب العالم جاء لنقل خبرات مصرية وعالمية بين مختلف الفئات الشبابية، موضحاً أن صوت الشباب صار مسموعاً بساحات النقاش التي تنظم على مستوى عالمي ومؤتمر الشباب نموذج لذلك، والذي يضم نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات: إفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية.

وأشاد برسائل مختلف دول العالم خلال جلسات المنتدى، التي انعقدت بحضور القيادة السياسية، خاصة الجلسة النقاشية التي حملت عنوان: "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، والتي تأتي مع بداية عام تعتزم الدولة المصرية فيه استضافة قمة المناخ.

وأشاد بما شهده اليومين الأول والثاني من فعاليات بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والجلسة المختصة بمستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد جائحة كورونا، وجلسة مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الجلسات التي ناقشت موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.. كل هذا و ذلك يؤكد للعالم كله إن مصرنا الحبيبة تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي على طريق التنمية الصحيحة والسليمة ونخص بالذكر مبادرة حياة كريمة.. وخطة عمل الدولة وتنمية مصر ٢٠٣٠ التي تؤكد على مدى وعي القيادة التنفيذية والسياسية بمشكلات وهموم المواطن.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،  ، حيث تتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي عقد خلال الفترة من 10- 13 يناير الجاري.

وأصبح المنتدى منصة حوار شبابية عالمية أكدت أن مصر نقطة تلاقي الحضارات من أجل الإنسانية ومنارة السلام والأمن وحاضنة لجميع الثقافات، كما جاءت هذه النسخة لتؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

الرئيس محافظة جنوب سيناء عبدالفتاح السيسي السيسي شرم الشيخ مؤتمر الشباب التغيرات المناخية قمة المناخ مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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