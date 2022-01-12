الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين بتهمة القتل العمد

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الخميس، محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى وأمانة سر أحمد فهمي و محمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

سفاح الجمالية لقتل العمد جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار هشام عبد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

الحكومة تكشف حقيقة الأسعار المتداولة لـ برامج العمرة للموسم الحالي

بالمستندات.. قرار إحالة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة»

«صقيع».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

للشباب حتى 40 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل لأصحاب المؤهلات

تسجيل 10 آلاف مشاركة «أونلاين» في منتدى شباب العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها