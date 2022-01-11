الثلاثاء 11 يناير 2022
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مصر

حقيقة حذف أجزاء من منهجي العلوم والرياضيات لـ«رابعة ابتدائي»

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حذف أي جزء من منهجي مادتي العلوم والرياضايات للصف الرابع الابتدائي.  

وقال وزير التعليم، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “لا يوجد حذف أو إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي”.

وأضاف: أن “ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات، سوف نستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد أجازة منتصف العام”.، لافتًا إلى أن "باقي المواد يمتحن الطلاب في منهج الترم الأول كاملاً.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورشة عمل؛ لإعداد حقائب تدريبية تستهدف معلمي الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لنظام التعليم الجديد 2.0 والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم؛ وذلك فى إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، وفى ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، والدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والدكتور محمد جاد، القائم بعمل مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية، وإيهاب الناغى مدير إدارة التدريب بالقاهرة، وعدد من قيادات وخبراء التربية والتعليم.

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