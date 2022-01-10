الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا عمانوئيل عياد يستقبل محافظ الأقصر

عمانوئيل عياد
عمانوئيل عياد

قالت صفحة "الكنيسة اليوم"، إنه في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، استقبل الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وبداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢٢. 

وأعرب المحافظ عن تمنياته بأن يكون زمن الأعياد هذه مليئا بالخير والسعادة على الإخوة المسيحيين، والمصريين جميعًا، وأن يمن الله على مصر بالمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار. 

رافق محافظ الأقصر، خلال الزيارة، العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، عبر الأنبا عمانوئيل عن سعادته، لحرص المحافظ على الحضور، وتقديم التهنئة في كل الأعياد، مشيرًا إلى أن هذا يعكس روح الأخوة والترابط والمحبة، التي يتميز بها أبناء مصرنا الحبيبة. حضر اللقاء القمص يوسف أقلاديوس، وكيل عام المطرانية، وعدد من إكليروس الإيبارشية، بالإضافة إلى ممثلين عن أبناء رعايا الإيبارشية.

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