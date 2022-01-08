السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة لمحافظ الجيزة بـ«موقف السرفيس» فى بولاق الدكرور (صور)

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقف سيارات السرفيس الجديد بمنطقة الشوربجي بحى بولاق الدكرور والكائن أسفل نزلة زنين والشوربجى. 

وأكد المحافظ أن الموقف يساهم في حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة.

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مؤكدًا على دراسة استغلال الأماكن التي تم نقل المواقف العشوائية منها بذلك القطاع لتيسير الحركة المرورية.

وحرص المحافظ على التواصل مع السائقين داخل الموقف الجديد للإطمئنان على سير العمل مشدداً على ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم وعدم الانتظار الخاطئ بالطريق العام. 

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كما كلف المحافظ جهاز السرفيس وحي بولاق الدكرور باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السائقين الغير ملتزمين  وتكثيف الحملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي لتحقيق الانضباط  مع إجراء الصيانات الدورية للموقف من ارصفه وانارة ودورات مياه لتحقيق عناصر الاستدامة. 

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم مؤكدا أن المحافظة تحرص على الاستجابة لمطالب المواطنين وسرعة حلها.  

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وكلف محافظ الجيزة رئيس الحي برفع كل الإشغالات والاهتمام بمستوى النظافة بشارع المصرف وذلك بشكل دوري. 

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال توسعة ورصف وازدواجية شارع ترعة المجنونة بحى بولاق الدكرور مشدداً علي مراجعة خط التنظيم بالشارع والالتزام به وعدم تجاوز مع تنفيذ الأعمال على أكمل وجه. 

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وخلال جولته بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة وجه المحافظ بتطوير الشارع الواقع خلف محطة محولات المعتمدية مع دراسة إقامة أكشاك حضارية وتوصيل كل المرافق اللازمة وتبليط الرصيف بطول 350 م مع إنشاء حارة بطيئة لعدم التأثير الحركة المرورية.

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واختتم المحافظ جولته بتفقد الاعمال الخاصة بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى العجوزة والتى وجه خلالها برفع كل المخلفات أسفل المحور ورفع كفاءة كوبرى المشاة ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة.

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رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد والمهندسة نجوي السعيد، مدير مديرية الطرق وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة واللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة وعبد الله نور، رئيس حي بولاق ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس ومدير إدارة التفتيش المالي وإدارة الرصد الميداني. 

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محافظ الجيزة بولاق الدكرور المشكلات المرورية حى بولاق الدكرور موقف سيارات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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