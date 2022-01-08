ضبط قضايا تهرب ضريبى بـ2 مليار جنيه خلال أسبوع

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع، من ضبط 1722 قضية فى مجال التهرب الضريبى بلغ إجمالي التهرب من سدادها نحو 2 مليار جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبي، تم ضبط (1722) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2٫188٫457٫244) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (9٫645٫793) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهربين من سداد الضرائب المستحقة.