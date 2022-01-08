محافظ قنا يطلق إشارة البدء لموسم عصير القصب 2022

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2022 بمصنع سكر قوص، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً للاكتفاء الذاتي خاصة فى مجال المحاصيل السكرية وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 لتأمين احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية.

رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة والكيميائي صلاح عمر علي رئيس قطاعات مصانع سكر قوص والنائبة نجلاء باخوم والنائبة سناء الحساني والنائب العمدة مبارك والنائب محمد طايع أعضاء مجلس النواب والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ وعدد من العاملين من مختلف أقسام المصنع ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اطلع محافظ قنا، خلال زيارته على كافة العمليات والمراحل التي يمر بها المحصول بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والمعالجة الكيميائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والتبخير والطبخ والبلورة وفصل السكر والتجفيف والتعبئة، مقدمًا التهنئة للعاملين بالمصنع ببدء موسم العصير محفزًا إياهم ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بتلك الصناعة الهامة والاستراتيجية.

كما تفقد المحافظ معمل زراعة الأنسجة التابع لأدارة أبحاث القصب بالمصنع واستمع إلى شرح تفصيلي لأصناف القصب المختلفة وطريقة نشر الأصناف الجديدة عن طريق زراعة الأنسجة وذلك للحصول على أكبر عدد ممكن من النباتات لا يمكن تحقيقه بأي طريقة من طرق التكاثر التقليدية وإنتاج نباتات خالية ومقاومة للأمراض.

وذكر الداودي أن محافظة قنا تعد الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادي ودشنا وقوص، موضحًا أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا تبلغ حوالي 120 ألف و96 فدان تمثل حوالي 37% من إجمالي المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويًا.

وأكد على الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كـ"السكر المبلور، والمولاس والعسل الصناعي، والكحول بجميع مشتقاته، والخل، وحامض الخليك الثلجي، وخميرة الأعلاف، وغاز ثاني أكسيد الكربون، والفيناس المذيبات العضوية، والمواد اللاصقة، وكبريتات الصوديوم، وخميرة الخبز الطازجة والجافة، والعطور، ومستحضرات التجميل، والزيوت، والعجائن العطرية، ومكسبات الطعم، والرائحة والخشب الصناعي".

ومن جانبه أوضح رئيس قطاعات مصانع سكر قوص أنه من المتوقع استقبال مليون و300 ألف طن من قصب السكر هذا العام ستنتج 145 ألف طن سكر تقريبًا، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من استعدادات استقبال موسم العصير من خلال جميع صيانة خطوط الديكوفيل وتجديد العربات لنقل القصب من أماكن كسره كما تمت توسعة الطرق الداخلية والخارجية بالمصنع بتثبيت لافتات على بوابات دخول جرارات الزراعية للمصنع موضح بها التعليمات لتسهيل استقبال المحصول قصب السكر