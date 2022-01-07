في ذكرى مولده.. كوادر كنسية تطلب من المسيح السلام ورفع الوباء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بحلول عيد الميلاد المجيد.

وقدم عدد من كوادر الكنيسة القبطية الارثوذكسية عبر منصة الدستور رسائلهم الى السيد المسيح في ذكرى مولده، داعين إياه للحفاظ على مصر ودعم العالم في مواجهة كورونا.

شهدي إبراهيم.. أمين عام تربية كنسية

قال شهدي إبراهيم، أمين عام التربية الكنسية بإيبارشية دمياط وكفر الشيخ، إنه يلتمس من المسيح في ذكرى مولده أن يعبر بالعالم ومصر والكنيسة إلى الأمان بعد تحور فيروس كورونا إلى فيروس "أوميكرون" وتردد أنباء عن تحور "أر"، مؤكدا أنه يمكنه عمل معجزة وعتق العالم من هذا النير الثقيل- وفق تعبيره.

سناء حنا مسؤولة مراحل روضة وابتدائي

وتمنت سناء حنا مسؤولة الهدمة في مرحلتي روضة وابتدائي بإحدى إيبارشيات الإسكندرية، من المسيح في ذكرى مولده أن يسدد خطى مصر ورئيسها وجيشها، مؤكدة أن مصر بفضل الله تسير الآن في طريق معجزي، بعدما كانت قد ضلت طريقها ظاهريا في إحدى الفترات، إلا أن الله الذي لا يسمح بالتجارب، لم يسمح أن تبعد مصر عن طريق نموها وتقدمها، مصلية بحسب قولها لأجل مصر وكل من يحب الوطن ويسعى ويعمل لأجله.

إبرام عدلي.. أمين اجتماع الشباب

وجه إبرام عدلي، أمين اجتماع الشباب بإيبارشية الجيزة، طلبه من السيد المسيح في ذكرى ميلاده لأجل المتألمين سواء كان ذلك ألما نفسيا مثل الوحدة والفقدان أو ألما جسديا في حالة الإصابات والأمراض وما شابه، مؤكدا أن المسيح رفع آلاما كثيرا عن أخرين حينما كان على الأرض، وهو ما يزال يمكنه عمله الأن.