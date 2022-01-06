الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صيانة وإنارة شوارع وسط الإسكندرية ومحيط الكنائس استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

اضاءة محيط الكنائس
اضاءة محيط الكنائس بالإسكندرية

واصل حي وسط الإسكندرية، أعمال صيانة وإنارة شوارع الحي ومحيط الكنائس استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، وفي إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بالحي.

حيث قامت إدارة الكهرباء بالحي بالتنسيق مع شركة الكهرباء بإنارة الكشافات المطفاة بشوارع: (بهجت خلف الرقابة الإدارية، محور المحمودية أمام عزبة التيرو، سويتر، دينو قراط، الميناء الشرقية، سيزوستريس، والمنزلاوي).

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وتم إنارة الكشافات المطفاة بطريق محور المحمودية أمام عزبه التيرو، وإصلاح عطل بالكابلات بمفتاح سوتير البحر، إنارة الكشافات المطفاة بشارع سوتير،صيانة الكشافات المطفاة بشارع دينو قراط، وتركيب عدد ٢ كشاف ليد بدل من تالف أمام الكنيسة شارع الميناء الشرقية، وكشاف بشارع سيزوستريس مع طلعت حرب.

كما تم في السياق ذاته إصلاح عطل بالكابلات داخل غرفة تفتيش بشارع المنزلاوي، إنارة ٤عامود وإصلاح برشمان شارع محرم بك الترام ،إصلاح عطل بالكابلات شارع زين العابدين واناره جزء مطفأ و ضبط الساعات الميقاتية لمفتاتيح: رحمي بك وخلف آتينا والأسقفية وسيدي عبد الرزاق وكنيسه دبانة، وكنيسه الأقباط وكذلك إنارة اجزاء مطفأة مفتاح القائد ابراهيم.

كما تم العمل بمفتاح خلف البنوك وصيانة الكشافات المطفاة شارعي عريان تادروس السقا والقبط، وصيانة كشاف مطفأ شارع كنيسة دبانة وإصلاح عطل بالكابلات داخل غرفة تفتيش َواناره جزء مطفأ شارع عبد المنعم مع العطارين، وكشاف ليد مطفأ شارع جرين.

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يأتي ذلك في إطار الارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بشوارع ومناطق الحي.

وفي استجابة وعاجلة للشكاوى والبلاغات تم رفع لافتة «حي وسط يرحب بالسادة الزائرين»، التي كانت معرضة للسقوط، والكائنة بنهاية حدود الحي مع حي الجمرك بطريق الكورنيش، بناء على البلاغ  الوارد للسيدة رئيس الحي، وذلك حرصا على سلامة المارة والمركبات. وتم توجيه إدارة الطرق وتطوير الميادين لرفع اللافتة فور ورود البلاغ درءًا للخطورة.

صيانة وإنارة عيد الميلاد المجيد إدارة الكهرباء الاضاءة العامة بالحي الإسكندرية

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