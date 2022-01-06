النيابة تنتقل لمعاينة انقلاب أتوبيس وإصابة 45 راكبًا بطريق الجلالة

انتقلت النيابة العامة لمعاينة حادث انقلاب أتوبيس، اليوم الخميس، على طريق الجلالة، وأسفر عن إصابة 45 شخصا من ركاب الأتوبيس، وتعطيل حركة المرور أمام السيارات على الطريق.

وأُصيب 45 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بطريق الجلالة جنوب محافظة السويس، ولم يسفر الحادث عن وفيات حتى الآن، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا من قائدي السيارات على طريق الجلالة يفيد بانقلاب أتوبيس بطريق الجلالة على مسافة قريبة من طريق "السويس- السخنة" قرب محطة وقود أبوالدرج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة الأولية بأن الأتوبيس يستقله ركاب عاملون بإحدى القرى السياحية على طريق السخنة الزعفرانة، وهم من محافظات مختلفة، وانقلب بهم الأتوبيس على الطريق، وجارٍ الفحص والمعاينة.