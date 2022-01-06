الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين فى قضية «فتاة الغربية»

الطالبة بسنت خالد
الطالبة بسنت خالد

قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حبس "أ.ي" و"ع. هـ"، المتهمين في واقعة ابتزاز الطالبة بسنت خالد والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الغربية"، والتسبب في وفاتها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وكانت النيابة قالت في بيان رسمي لها إنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة الفتاة «بسنت» بكفر الزيات، موضحة أنها تلقت بلاغًا يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي من والد الفتاة المدعوة بسنت، تضمن تناولها قرصًا لحفظ الغلال متأثرةً بنشر شخصيْن صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأُخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.

أقوال أهل الفتاة

وسألت النيابة العامة والد الفتاة وشقيقتها فتواترت أقوالهما حول أن اثنين اخترقا هاتف المجني عليها وحصلا منه على صورها الشخصية ووضعاها على جسدِ فتاةٍ عارية ونشراها بالقرية بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما، فلم تنصع لهما، وقدَّم والدها في التحقيقات وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة. 

 وقدمت شقيقتها هاتف بسنت المحمول، ورسالةً تركتْها قُبيلَ وفاتها أكدت فيها أنَّ الصور لا تخصها، وسألت النيابة العامة خالةَ الفتاة فقررت عِلمَها منها قُبيلَ وفاتها بشرائها القرص المتسبب في وفاتها منذ أسبوع، برفقة إحدى صديقاتها.

وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة بيانًا لسبب وفاتها، كما كلفت الجهة الفنية المختصة بفحص الصور المنسوبة للمتوفاة وهاتفها المحمول بيانًا للحقيقة.

محافظة الغربية الطالبة بسنت نيابة كفرالزيات بسنت خالد

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