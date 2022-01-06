الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وجبة «تونة» تسمم 5 من أسرة واحدة في بني سويف

تسمم
تسمم

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، اليوم الخميس، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، بعد تناولهم وجبة غذائية «تونة» داخل منزلهم في حي الرمد بمدينة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة (الزوج وزوجته و3 أطفال) باشتباه تسمم غذائي، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، عقب تناولهم وجبة غذائية «تونة» ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة. 

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعى «خليل. م»، 40 سنة، وزوجته «هبة. ع. ع»، 35 سنة، وأبنائهما «سيف» 14 سنة، و«عمر» 12 سنة، و«جاسر» 8 سنوات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى. 

بني سويف تسمم غذائي أمن بني سويف وجبه غذائية مستشفى بني سويف

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