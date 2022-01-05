الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم الحكم على متهمين تسببوا في عاهة مستديمة لمواطن في حلوان

حبس متهمين
حبس متهمين

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على متهمين ضربوا مواطن بالطريق العام وأحدثوا به عاهة مستديمة بمنطقة حلوان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين «عبدالتواب. س»، عاطل، «محمد. م»، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة ضربا وآخر مجهول المجني عليه جمال عبدالسلام بأن طوقوه حال شجارهم بالطريق العام، وما إن ظفروا به حتى كبل المتهم «محمد» يداه، وتعدوا عليه بحجر في رأسه.

وجاء بتقرير الطب الشرعي أن هذه الإصابة تسببت في عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي كسور بالرأس وتكدم بفص المخ الأمامي وتأثر للجهاز العصبي المركزي وفقد بعظام الرأس، وتقدر نسبتها بحوالي 80%، كما أن المتهمين أحرزوا حجرًا مما يستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وتضمنت شهادة المجني عليه في القضية بأنه حال سيره بالطريق العام فوجئ بالمتهمين وآخر طوقوه ظنًا منهم أنه يتشاجر معهم وما أن ظفروا به حتى كيل المتهم محمد يداه وكال المتهم عبدالتواب ضربه بحجر في رأسه محدثين به إصابات بالغة يستحيل برؤها، وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية أن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمان وآخر بالتعدي بالضرب على المجني عليه باستخدام حجر محدثين به إصابات جسيمة بالرأس.
 

جنايات القاهرة حلوان عاهة مستديمة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي الحكم متهمين

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وائل لطفي

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