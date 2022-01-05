محافظ البحيرة يكرم وزيرة البيئة ويمنحها درع المحافظة

كرم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتقديم درع المحافظة لها لجهودها المتميزة في حماية البيئة وتفعيل مبادئ الاستدامة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في ختام جولتها التفقدية لمحافظتي البحيرة والإسكندرية لمتابعة خطط الالتزام البيئي لمواجهة آثار التغير المناخية.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لخطة تطوير منظومة النظافة لمحافظة البحيرة لتحسين الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين، والتي تتضمن مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتنفيذ المحافظة لأكشاك تجميع و فرز القمامة من المنبع بمدينة دمنهور.

كما تناول العرض تنفيذ خلية للدفن الآمن للمخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن مشروع حياة كريمة، كذلك رفع كفاءة الترع والمصارف لتحسين الأوضاع البيئة للمحافظة، بالإضافة إلى تطوير الميادين وتشجير الشوارع، كذلك مقترح إنشاء مصنع لتوليد الطاقة من المخلفات لضمان الاستفادة من المخلفات مع الحفاظ على البيئة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بضرورة إعداد دورات تدربيبة وبناء الكوادر البشرية المتخصصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، وخاصة لعمليات الدفن الآمن للمخلفات للتعامل بشكل صحيح مع الخلية بما يضمن استدامتها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مقترح إنشاء مصنع توليد الكهرباء من المخلفات يحتاج لمزيد من الدراسات الفنية بما يضمن الاختيار السليم للموقع واستدامة التشغيل لتوليد الطاقة من المخلفات على مدار العام، مشددة على قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني والاستشارات البيئية للمحافظة في هذا المجال.