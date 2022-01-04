كيف يمكن التوقف عن الضغط والحصول على بداية ممتعة لعام 2022؟

يسعى العديد من الأشخاص إلى تعميم السلام بشكل كامل منذ بداية العام الجديد وذلك من خلال تصفية النفس والعمل على التخلص من كافة الضغوطات النفسية وتحسين المزاج.

وفقًا لموقع «metro» البريطاني نوضح أنه يمكن للضغط أن يأتي من أصدقاء حولك أو عائلتك أو نفسك لذا لابد أن تحدد في البداية مصدر الضغط النفسي الخاص بك، والعمل على تدريب النفس للتخلص منه بشكل تدريجي فلماذا لا تجعل هذا العام هو العام الذي تتخلى فيه عن الضغط حتى تقضي وقتًا ممتعًا إلى الأبد ودائمًا؟.

تقول هيلدا بورك، المعالجة النفسية، "من الطبيعي أن تكون لدينا توقعات معينة خاصة حول ما نتخيله تجاه حدث معين أو فترة معينة في حياتنا أحلام تخص خطوبة، زواج، إنجاب، تخرج وهكذا.

لكن في بعض الأحيان، ما نشعر به في هذه المناسبات لا يرقى إلى مستوى ما نتخيله مما تتم الاصابة بالإحباط، لذا علينا أن نضع أهداف على قدر استطاعتنا وليس العكس حتى لا يتم الإحباط في النهاية.

تركيز كامل للذهن

تقول كارولين بلومر، أخصائية نفسية للشعور بعدم الضغط والتخلص منه عليك التركيز بمهارة على ملاحظة وإبطاء تنفسك، فحاول التنفس لسبع مرات، ثم الخروج لـ11 مرة عدة مرات، متبوعًا بالنظر وإحصاء خمسة أشياء يمكنك رؤيتها، وخمسة أشياء يمكنك سماعها وخمسة أشياء يمكنك الشعور بها - على سبيل المثال، قدمك في حذائك، ساعتك على معصمك وهكذا.

ووفقًا للموقع: لم يكن العامان الماضيان "عاديين" بأي حال من الأحوال، لذلك قد يكون هناك المزيد من الضغط الذي تمارسه على نفسك "للتعويض عن ذلك" أو الارتقاء إلى مستوى التوقعات الممتعة بعد الإغلاق - خاصةً إذا كان الآخرون من حولك.

يخبرنا آندي جونز، اخصائية نفسية من لندن: “أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الصداقة التي تلتقط الصور باستمرار يمكن أن تزيل قليلاً من المتعة التي نشعر بها، فيمكن أن يؤدي يوم تلتقي أنت وأصدقاؤك فيه يعد من الأمور الجيدة والسعيدة بالمقارنة بالحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

تقول جونز، إن الصحة العقلية السيئة يمكن أن تعزز هذه المشاعر والمخاوف، لأن الشخص الذي يعاني من تدني احترام الذات أو الاكتئاب أو القلق أو مشكلات أخرى تتعلق بالرفاهية، قد يرى الأحداث الخارجية على أنها انعكاسات مباشرة على نفسه.

وتضيف: غالبًا ما يميل أولئك الذين لم تكن صحتهم العقلية قوية، إلى تخصيص الأشياء، هذا يعني أنهم يشعرون بالمسؤولية عن مشاعر الآخرين وتجاربهم، بالإضافة إلى وضع افتراضات بأن سلوك الآخرين هو شخصي بالنسبة لهم، هذا يمكن أن يضع توقعات عالية على الذات وهذا خطأ كبير.

وتابعت: "من الجيد أن ندرك أن سلوك معظم الناس يتعلق بأنفسهم، فهم أيضًا "ينجون" من التجربة الاجتماعية بطريقتهم الخاصة السعادة عابرة، وكذلك الحزن - وكل المشاعر بينهما.