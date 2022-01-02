تجديد حبس عامل متهم بسرقة أموال من خزينة محل تجارى فى التجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، تجديد حبس عامل متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة أحد المحال التجارية بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (مدير محل كائن بأحد المولات بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالي) من داخل الخزينة الخاصة بالمحل عملـه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد العاملين بذات المحل المشار إليه، مقيمًا بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، كما أقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمحل تمكن من مغافلة المدير وتحديد الرقم السرى الخاص بالخزينة وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بداخلها، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك، عقب انتهاء فترة عمله توجه لأحد الشوارع النائية الخالية من كاميرات المراقبة وقام بتغيير ملابسه وارتداء كمامة طبية لإخفاء معالم وجهه والحيلولة دون ضبطه، وتمكن من الدخول من الباب الخلفي للمحل المشار إليه أثناء قيام العاملين بـجـرد الإيراد اليـومي، وقـام بـفـتـح الخزينة واستولى علـى مبـلـغ مالي ولاذ بالفرار.

وعقب ذلك توجه إلى أحد مكاتب الشحن الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وقام بتسليم حقيبة بداخلها المبلغ المالي المستولى عليه لموظف بالمكتب المشار إليه "حسـن النـيـة"، وادعـى بـأن الحقيبـة بـداخلها كمية من الأوراق والملابس ورغبته في شحنها إلى فرعهم الكائن بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وقد تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه بمكتب الشحن المشار إليه، كما أضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.