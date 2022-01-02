الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 8 مقاهٍ وكافيهات ومصادرة 20 شيشة فى قرى طنطا

غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي

أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بقيادة حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء أمس السبت، إنه تم إغلاق وتشميع 8 مقاه وكافيهات بقرى طنطا، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 20 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

 وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى استمرار الحملات والمتابعة بقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

 وكان محافظ الغربية قد دعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدًا على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

وناشد محافظ الغربية أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدًا على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين وتطبيق القانون عليهم.

وفي وقت سابق، شددت محافظة الغربية، على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددة على عدم فتح الأضرحة، وحظر إقامة العزاء أو الأفراح أو أي احتفالات أخرى داخل صالات، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

غلق مصر مقاه وكافيهات ومصادرة أبو الغار شيشة قرى مركز طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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