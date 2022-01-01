السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النواب الليبي يدعو لجلسة رسمية الإثنين المقبل في طبرق

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، اليوم السبت، الأعضاء إلى جلسة رسمية للبرلمان الإثنين المقبل، في مدينة طبرق.

 

وستخصص الجلسة بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان للاستماع لإحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إلى جانب أعضائها حول سير العملية الانتخابية.

وكانت ستيفاني وليامز مستشارة أمين عام الأمم المتحدة بشأن لييبيا أكدت في وقت سابق أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة.

 

وقالت وليامز في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في كل اتصالاتي مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، أكرّر التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا".

مجلس النواب الليبي فوزي النويري طبرق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لييبيا ستيفاني وليامز

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