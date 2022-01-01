السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

وفقا للخبراء.. طرق تحديد الأهداف وتنفيذها للعام الجديد

تحديد الاهداف
تحديد الاهداف

في كل عام، يضع قادة الأعمال أهدافًا للعام الجديد، عادةً ما تكون هذه الأهداف طموحة، وربما يكون هذا صحيحًا بالنسبة لك أيضًا، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في طريقة إنشاء الأهداف، ولكن عندما تضع أهدافًا كبيرة للعام المقبل، ضع خطة قوية حتى تصبح حقيقة واقعة.

ووفقا لخبراء التنمية البشرية لموقع “signupgenius”، نرصد أبرز الطرق لتحديد الأهداف وتحقيقها للعام الجديد.

اكتب الأهداف وقم بمراجعتها بشكل دوري

القرارات التي لم يتم تدوينها مقدر لها أن تفشل بسرعة لذا اكتبها، وليس فقط في أي مكان احتفظ بقائمة أهداف العام الجديد في مكان ستراها بانتظام، حتى تتمكن من مراجعة تقدمك وإعادة الالتزام على أساس ثابت.

ضع أهدافًا لمجالات مختلفة من حياتك

بالتأكيد، قد تكون قلقًا أكثر بشأن تنظيم أموالك، ولكن ماذا عن تلك المجالات الأخرى من الحياة؟، إذا حددت هدفًا أو هدفين في كل منها، فلا بد أن ترى تأثيرًا مضاعفًا في كل منطقة.

ضع أهدافًا قابلة للقياس 

يجب أن تكون قادرًا على أن ترى باستمرار أنك على المسار الصحيح أفضل طريقة للقيام بذلك هي تحديد أهداف يمكن قياسها مرارًا وتكرارًا خلال فترات زمنية قصيرة.

اتبع نهج المنحى الأهداف

قبل الانطلاق نحو هدف العام الجديد، تأكد من أنك تبدأ بالقدم الصحيح تشير الدراسات إلى أن الأهداف الموجهة نحو النهج مرتبطة بالنجاح على المدى الطويل، بينما يمكن أن يكون للأهداف الموجهة نحو التجنب عكس التأثير المقصود.

تحديد المزالق

غالبًا ما نفكر في العام الجديد كبداية جديدة عندما تنظر إلى المستقبل بآمال كبيرة، لا تنس الرجوع إلى الماضي لترى ما تعلمته.

اعد نفسك للنجاح

بداية العام الجديد فرصة جديدة بدلًا من الاحتفاظ لنفسك لمدة عام آخر من القرارات الفاشلة، انطلق في الموقف الصحيح من خلال التفكير بشكل نقدي في أهدافك.

كل عام قادة الأعمال الأهداف طموحة اكتب الأهداف ابرز الطرق لتحديد الأهداف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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