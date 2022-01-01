السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في أول أيام 2022.. «البيئة»: ارتفاع تركيز ملوثات الهواء بأغلب المناطق

الهواء
الهواء

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء، اليوم السبت، وهو أول يوم في العام الميلادي الجديد 2022، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

معامل التهوية

هو مؤشر يمكن من خلاله التعرف على قدرة العوامل الجوية على تشتيت أو تراكم الملوثات، وتختلف قيمة معامل التهوية باختلاف فترات اليوم، وينقسم إلى التالي:

1- مرتفع يكون باللون الأخضر: ما يعني وجود تهوية جيدة تساعد على تشتت الملوثات.

2- متوسط يكون باللون الأصفر: ما يعني التهوية جزئية تساعد على تشتيت جزئي للملوثات.

3- منخفض يكون باللون الأحمر: ما يعني أن التهوية سيئة وتساعد على تركيز الملوثات.

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء سيئة على مناطق القاهرة الكبرى، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 2.7 درجة.

وتبلغ سرعة الهواء على مدينة السادس من أكتوبر 2.9 متر في الثانية بينما يبلغ معدل الرطوبة 72.5%، وتبلغ سرعة الرياح على جنوب القاهرة 2.8 متر في الثانية ومعدل الرطوبة 65.8%.

كما تبلغ سرعة الرياح على وسط القاهرة 2.6 متر في الثانية وتصل الرطوبة إلى 66.4%، وتبلغ سرعة الرياح على القاهرة الجديدة 3.2 متر في الثانية ومعدل الرطوبة 68.9%.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء سيئة على مناطق الدلتا، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 2.1 درجة.

وتبلغ سرعة الرياح على الجمالية 2.5 متر في الثانية والرطوبة 81.2%، وعلى كفرالشيخ تصل سرعة الرياح إلى 2.7 متر في الثانية والرطوبة 83.5%.

وتصل سرعة الرياح على البحيرة إلى 2.6 متر في الثانية والرطوبة 82.4%، بينما تصل سرعة الرياح على المنصورة إلى 2.3 متر في الثانية والرطوبة 81.5%.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء سيئة على مناطق ومحافظات الصعيد، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 2.7 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الأقصر إلى 3.1 متر في الثانية والرطوبة 43.4%، وعلى أسيوط تصل الرياح إلى 2.6 متر في الثانية والرطوبة 62.3%.

كما تصل سرعة الرياح على الفيوم إلى 2.4 متر في الثانية والرطوبة 68.5%، وتكون سرعة الرياح على المنيا 2.7 متر في الثانية والرطوبة 65.2%.

4- شمال مصر

تكون حالة الهواء سيئة على مناطق شمال مصر، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 3.3 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الإسكندرية إلى 3.7 متر في الثانية والرطوبة 73.8%، وتكون سرعة الرياح على العلمين 3 أمتار في الثانية والرطوبة 68.1%.

5- القناة

تكون حالة الهواء سيئة على مدن القناة، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 2.9 درجة.

وتصل سرعة الرياح على بورسعيد إلى 3.7 متر في الثانية والرطوبة 74.2%، وتكون سرعة الرياح على الإسماعيلية 2.9 متر في الثانية والرطوبة 73.7%، وتكون على السويس 2.5 متر في الثانية والرطوبة 68.4%.

6- سيناء

تكون حالة الهواء سيئة على سيناء، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 1.9 درجة.

وتصل سرعة الرياح على جنوب سيناء إلى 2.1 متر في الثانية والرطوبة 59.5%، وتكون سرعة الرياح على شرم الشيخ 1.5 متر في الثانية والرطوبة 62.8%.

كما تصل سرعة الرياح على شمال سيناء إلى 2.2 متر في الثانية والرطوبة 81.8%، وتكون على العريش 2 متر في الثانية والرطوبة 81.3%.

الإدارة المركزية نوعية الهواء نوعية الهواء بوزارة البيئة العام الميلادي الجديد 2022 جودة الهواء حافظات الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

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