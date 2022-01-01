السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أممي: سكان ميانمار يواجهون أزمة غير مسبوقة خلال 2022

جريدة الدستور

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية من احتمال تعرض سكان ميانمار لأزمة لم يسبق لها مثيل خلال عام 2022.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة - في تقرير نُشِرَ اليوم السبت - أنه من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات في ميانمار إلى معاناة حوالي نصف سكان ميانمار من الفقر خلال عام 2022، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المكاسب التي تحققت هناك منذ عام 2005.

وجاء في التقرير: "أن ذلك يأتي في الوقت الذي يواجه فيه سكان ميانمار أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وحقوقية غير مسبوقة، وأن احتياجاتهم تتزايد بشدة منذ تفشي الموجة الثالثة من وباء كورونا". 

وأشار التقرير الأممي إلى أن الوضع يبدو كئيبًا خلال عام 2022، خاصة في ظل تزايد أسعار السلع الأساسية وتداعيات الفيضانات الموسمية التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس وأثرت على أكثر من 120 ألف شخص وأدت إلى حدوث خسائر في المحاصيل، حيث ساهم ذلك في انعدام الأمن الغذائي، وأنه من المتوقع أيضًا استمرار تقلبات الوضع السياسي والأمني وتزايد مخاطر الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" جراء انخفاض معدلات التطعيم وظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس.

نيويورك الامم المتحدة

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