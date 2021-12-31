ارتكبوا 8 حوادث.. تفاصيل سقوط عصابة سرقة الشقق السكنية في العطارين

تمكن ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من القبض على عناصر أخطر عصابة لسرقة الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية،بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأبواب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة سيدى جابر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (8) وقائع بدائرة قسمى شرطة (سيدى جابر - العطارين) .

كما أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سىء النية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) أمكن ضبطه ، كما أرشدوا عن سيارة أجرة (تاكسى) ودراجة نارية المستخدمين فـى نقل المسروقات.