لص الدراجات البخارية بدار السلام: «معرفش إن فيه كاميرات»

أدلى المتهم بسرقة الدراجات النارية باعترافات تفصيلية أمام نيابة دار السلام الجزئية، مؤكدًا ارتكابه واقعتين بنفس الطريقة وأنه يعمل بمفرده دون شركاء، ويتصرف في المسروقات بالبيع.

وقال المتهم إنه يستغل خلو المكان من المارة ويسرق الدراجات النارية، بتوصيل الأسلاك، ويفر بها هاربًا ولم يكن يعلم بوجود كاميرات أمام العقار.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من مواطن يفيد اكتشافه سرقة دراجة نارية يمتلكها حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبيَّن أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.