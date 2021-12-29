أول سيدة ترأس مجلس حقوق الإنسان المصري.. 7 معلومات عن مشيرة خطاب

نشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة مشيرة خطاب، وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وفي هذا السياق ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنها، كالتالي:

- خريجة كلية سياسة واقتصاد عام 1967 حيث تخرجت بمرتبة شرف.

- عملت كسفيرة لمصر في عدة دول.

-شغلت منصب وزارة الدولة للأسرة والسكان في وزارتي أحمد نظيف وأحمد شفيق.

-شغلت منصب سفير مصر في تشيكوسلوفاكيا وجنوب إفريقيا.

-عام 2016 رشحتها مصر لشغل منصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو.

-تولت منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمختص بتنظيم وإعداد وتخطيط العمل الوطني من أجل الأطفال والأمهات بصفة رسمية «1999-2009».

- تولت منصب رئيس لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 616 لسنة 2021 ، بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمدة أربع سنوات.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يعاد تشكيل المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كما تضمن السفير محمود كارم محمود نائبًا للرئيس.

وشمل القرار عضوية كل من:

«الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر- جورج إسحاق جرجس- الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر- الدكتورة هدى راغب عوض- الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد- الدكتورة نهى على على بكر- عبدالجواد أحمد- عبدالحميد أحمد- رابحة فتحى شفيق محمد- نهاد لطفى سيد محمد أبو القمصان- هانى إبراهيم فهمى إبراهيم-الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان- غادة محمود همام محمود- محمد ممدوح جلال عبدالحليم- علاء سيد كامل شلبى- عزت إبراهيم ميخائيل يوسف- نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف- محمود محمد سعد متولى بسيونى-سميرة لوقا دانيال أبسخرون- الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى- عصام الدين أحمد طه شيحة-محمد أنور أحمد عصمت السادات- دينا هشام محمد عباس خليل- سعيد عبدالحافظ سعيد درويش- إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد-الدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد».