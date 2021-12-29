الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تتقدم فى مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

تُولي الحكومة المصرية تحسين خدمات الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا؛ حيث بدأت الحكومة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، بجانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية مثل 100مليون صحة، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحي في مبادرة حياة كريمة الرئاسية، تلك الجهود ساعدت في تحسن أداء مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقدم مصر في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والذي يتتبع أداء الدول في تقديم الخدمات الصحية منذ عام 2000 حتى 2019، والصادر عن منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، في ديسمبر 2021.

حيث حققت مصر في مؤشر التأمين الصحي الشامل 70 نقطة في عام 2019، مقارنة بـ65 نقطة عام 2017، و62 نقطة عام 2015، و59 نقطة عام 2010، و46 نقطة عام 2005، و42 نقطة عام 2000.

وبالنسبة للمؤشرات الفرعية ذات الصلة، فقد حصلت مصر على 58 نقطة في مؤشر الأمراض غير المعدية، و77 نقطة في مؤشر أداء الخدمات الصحية، و65 نقطة في مؤشر الأمراض المعدية، و80 نقطة في مؤشر الصحة عند الولادة وصحة الطفولة.

يشار إلى أن التقييم يعتمد على مؤشر رقم 3.8.1 "غاية تحقيق التغطية الصحية الشاملة" ضمن مؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مبنياً على 14 معياراً مقسمة إلى 4 أنواع من الخدمات الصحية الأساسية "الصحة عند الولادة وصحة الطفولة، الأمراض المعدية، الأمراض غير المعدية، أداء الخدمات الصحية"، وتتراوح قيم المؤشر بين 0 "الأسوأ"- 100 "الأفضل".

وكان أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً لرأي المواطنين حول مدى تفضيلهم للشراء عن طريق الإنترنت واعتمادهم على هذا النوع من الشراء بعد أزمة كورونا.

الحكومة المصرية تحسين خدمات الرعاية الصحية التشغيل التجريبى منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات بجانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية 100مليون صحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم مصر مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 29-12-2021

مفاجآت فى واقعة ضبط مصنع جبن يُصنعها من مواد البناء

مزق جسده بـ«مطواة».. التحقيق مع المتهم بقتل شاب فى دار السلام

وزير المالية: انضمامنا لـ«NDB» شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يُمرر قوانين تسمح لجيش الاحتلال بقمع الأسرى الفلسطينيين

إعلام عبرى: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوى

استقالة ضابط إسرائيلى بسبب إهدار فرص تبادل الأسرى مع حماس