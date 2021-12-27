الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوسوفو ترصد أول 9 إصابات بمتحور أوميكرون

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قالت وزارة الصحة في كوسوفو إنها سجلت أول تسع إصابات بالسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وأضافت الوزارة أن تسعة أشخاص تأكدت إصابتهم بالمتحور أوميكرون من بين 22 جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية لكوفيد-19 خلال الأيام العشرة الماضية.

وقالت الوزارة إن اثنين من بين التسعة جاءا من الولايات المتحدة واثنين من المملكة المتحدة وواحدا من فرنسا، وأربع حالات أخرى لمواطنين لم يسافروا خارج البلاد.

وأوضحت أنه "من المتوقع أن يؤدي المتحور أوميكرون إلى تفاقم الوضع الوبائي في البلاد".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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الأخلاق المصرية

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