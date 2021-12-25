السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل افتتاحه.. أبرز المعلومات عن مشروع محور سمالوط العلوى بالصعيد

محور سمالوط
محور سمالوط

يشهد صعيد مصر اليوم السبت افتتاح عدد من المحاور العلوية على النيل وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية بالصعيد وخلق مجتمعات عمرانية جديدة في الصعيد. 

وتسلط "الدستور" الضوء على معلومات عن واحد من المحاور التي سيتم افتتاحها اليوم وهو محور سمالوط العلوي:

  • محور سمالوط يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر.
  • يشمل محور سمالوط 47 عمل صناعى (30 كوبرى و 17 نفق).
  • يتكون محور سمالوط من عدد 2 حـارة مـرورية لكـل اتجاه ويبلغ إجمالي تكلفته 2 مليار جنيه.
  • يربط هذا المحور الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عابرا نهر النيل.
  • يساهم محور سمالوط في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية في غرب المنيا.
  • يعتبر محور سمالوط من  أكثر المحاور أهمية في صعيد مصر، لأنه يساهم بشكل أساسي في تطوير والتوسع في التنمية الصناعية شرقنهر النيل من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت.
  • يساهم محور سمالوط في التنمية السياحية، خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية (دير السيدة العذراء) ومسار العائلةالمقدسة شرق النيل.

الجدير بالذكر أن المهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، لافتا إلى أن المشروعات المحاور التي تم إنشاءها في صعيد مصروفرت فرص عمل ضخمة للشباب بشكل مباشر وغير مباشر، حيث وفرت ما يقرب من مليون فرصة عمل للشباب فى صعيد مصر، وهي نسبةغير مسبوقة فى تاريخ صعيد مصر، فلم يتم توفير مثل هذا الرقم الضخم من فرص العمل من قبل، لافتا إلي أن المشروعات التي تمت فيصعيد مصر ساهمت في خلق فرص عمل لاهلينا في الصعيد، وهو ما انعكس بشكل كبير على تقليل هجرة الشباب من الصعيد لدول الغرب لإيجاد فرص عمل. 

قبل افتتاحه اليوم لا تعرفه عن مشروع محور سمالوط العلوى بالصعيد افتتاحه

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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