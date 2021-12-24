التحول الرقمي في مجالات التعليم العالي.. خدمات مميزة خلال 2021

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمي، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، خلال عام 2021.

وأشار التقرير إلى جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، وذلك بتنفيذ مشروعات مثل (الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وبوابة الطلاب الوافدين) بإجمالي تكلفة تزيد على 8 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تدريب ما يزيد عن 17 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وإعادة تقييم واعتماد 20 مركزًا للتدريب والاختبارات بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى نجاح الاختبارات الإلكترونية، والتي تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى بقيمة تقديرية 1.1 مليار جنيه، وجاري استكمال توريد كافة الأجهزة والمُعدات بجميع الجامعات، وتركيب وتشغيل مراكز الاختبارات الإلكترونية بعدد 16 جامعة والانتهاء من 90% من المنظومة المطلوبة لخدمة كليات القطاع الصحي، وستبلغ تكلفة المرحلة الثانية 3 مليار و335 مليون جنيه.

وأوضح التقرير قيام الوزارة بإطلاق 9 منصات وبوابات تفاعلية، منها منصات القبول والتنسيق الإلكتروني، وتدشين موقع التسجيل الإلكتروني للجامعات الأهلية، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين في إطار مبادرة "ادرس فى مصر"، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للبعثات، ومنصة منح الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة ومدارس"STEM"،

وإطلاق منصة الإشراف العلمي للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة، وربطها مع الجهات المعنية والمكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات بالخارج.



وأشار التقرير إلى رفع كفاءة وسرعات خطوط الإنترنت بالجامعات، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية في 17 جامعة أهلية وتكنولوجية، ورفع كفاءة شبكات الربط الداخلية بمباني بعض الكليات بالجامعات الحكومية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لعدد 10 معاهد فنية حكومية.

ونوه التقرير إلى تشغيل تطبيقات نُظم إدارة التعليم الإلكتروني (LMS) بالتعاون مع بنك المعرفة بقيمة 385 مليون جنيه فى خلال 2022، والتعاقد على تطبيقات نظم المعلومات الطلابية (SIS) للجامعات الأهلية الأربعة (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، بتكلفة 14.5 مليون جنيه لمدة 6 سنوات.

وأشار التقرير إلى عقد مُلتقى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي خلال الفترة 16-17سبتمبر 2021؛ وشهد المنتدى إطلاق مبادرة طالب رقمي، والتى تضمن العديد من الخدمات الإلكترونية الرقمية من خلال الكارت الذكي لكل الطلاب.



ونوه التقرير إلى مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، حيث تم الانتهاء من التعاقد بتكلفة برامج وتطبيقات الميكنة للمرحلة الأولى (79 مستشفى من 140 مستشفى، متضمنة مستشفيات جامعة الأزهر)، بقيمة 2 مليار جنيه تُسدد على 5 سنوات.

وأشار التقرير إلى قيام عدد من الجامعات المصرية بتوقيع بروتوكولات تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إنشاء "مركز إبداع مصر الرقمية"؛ لتنمية مهارات الشباب من طلاب وخريجي الجامعات المصرية، وتأهيلهم لتلبية مُتطلبات سوق العمل في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية فى ضوء التوجه العام للدولة حاليًا نحو رقمنة كافة الخدمات للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات؛ للحصول على حرم جامعي ذكي بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع في إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.