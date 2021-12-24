طوكيو تسجل أول عدوى محلية بالمتحور «أوميكرون»

سجلت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو أول حالة عدوى محلية بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الجمعة، عن حاكمة طوكيو (يوريكو كويكي) قولها إنه "تم تأكيد إصابة 4 أشخاص بالمتحور أوميكرون في طوكيو اليوم، أحدهم ليس لديه أي سجل سفر حديث للخارج، ولم نتمكن من التأكد كيف انتقلت إليه عدوى المتحور، لذا نعتقد أن هذه الحالة هي حالة إصابة انتقلت عدواها محليا".

ودعت كويكي- في تصريحات للصحفيين- إلى زيادة اختبارات الكشف عن الفيروس، حتى يمكن علاج من تظهر إيجابية فحوصهم للفيروس وعزلهم سريعا.

وأوضحت الشبكة اليابانية أن الشخص المصاب طبيب يعمل في عيادة بطوكيو، مشيرة إلى أن 5 أشخاص ممن يعملون مع الطبيب أو يعيشون معه تم تحديدهم كمخالطين للحالة، إلا أن جميع اختباراتهم للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية.

وسجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الجمعة، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع حالتين عن أمس الخميس، وبارتفاع بواقع 19 حالة عن يوم الجمعة الماضي.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، شخصين دون تغيير عما تم تسجيله أمس الخميس، حسب ما ذكره مسئولو قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيصل الرقم إلى 34 حالة، بارتفاع بواقع ست حالات عما تم تسجيله أمس الخميس.