الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تنجز تأهيل وتبطين 3685 كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، ضمن خطة متكاملة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

- تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها وإعادة استخدامها  
 

وإنتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3685,05 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

كما يساهم تنفيذ المشروع القومي، في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع.

- زيادة جودة المحاصيل الزراعية

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه في الترع،  والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل الزراعية، وبالتالي على صحة المواطنين ، بالإضافة إلى فتح المجال أمام تصديرها للخارج.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ " الدستور "، إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع بالمحافظات، بجانب عمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

كذلك أكد "غانم"، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وايضا تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع ، مشيرًا إلى فائدته  في زيادة عرض جسور الترع ، وهو الأمر الذي يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار على جوانب الترع المؤهلة.

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