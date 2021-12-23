الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الليبى يحرر عاملا مصريا مختطفا فى سبها

خالد المحجوب
خالد المحجوب

أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اليوم الخميس، تحرير أحد العمال المصريين من أيدي عصابات الاتجار بالبشر في منطقة سبها جنوب البلاد.

 

وقال المحجوب في تصريح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن اللجنة الأمنية المشتركة بمدينة سبها بدأت أعمالها في مكافحة الظواهر السلبية بالمدينة حيث تم صباح اليوم تطويق ما يعرف بمقر الشركة الهندية سابقا ومحاصرته.

 

وأضاف: "داهمت فرقة الاقتحام من مختلف الوحدات العسكرية والقوى الامنية المكان وتم القبض على مروجي المخدرات الحبوب والخمور التي كانت داخل المكان من مصانع ومخازن ولم يكن هناك أي ظواهر أخرى"، مشيرا إلى أنهم يعملون على التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية وانتشار الأسلحة والإرهابيين والتصدي لتواجد المرتزقة .

وأكد المحجوب العثور على مواطن مصري مخطوف من قبل إحدى العصابات وعليه آثار تعذيب وتم إطلاق سراحه.

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