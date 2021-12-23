الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت توسع شريحة مستفيدى الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 16 عامًا فما فوق.


وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع، موضحًا أنه تم تخصيص 18 مركزًا إضافيًا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية بإجمالي 36 مركزًا، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.


وأشار السند، إلى إمكانية الحصول على التطعيم ضد أمراض الشتاء الموسمية (الإنفلونزا - الالتهاب الرئوي البكتيري - نيوموموكال) وذلك للفئة العمرية 6 أشهر فما فوق من خلال 58 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وعند تلقي الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت أعلنت وسائل إعلام كويتية، عن رصد ١٢حالة إصابة جديدة بتمحور أوميكرون الجديد، لمسافرين قادمين من أوروبا.

وذكرت جريدة القبس الدولي الكويتية، أنه في  إطار جهود وزارة الصحة الكويتية المستمرة في مواكبة المستجدات العالمية، وصون صحة المواطن والمقيم عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية، والتي من ضمنها الجهود القائمة على التخطيط الجيني لفيروس كورونا، أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون «B.1.1.529» من فيروس كورونا في دولة الكويت، قادمة من عدة جهات أوروبية، وتطبيق العزل الصحي، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

وأكد السند على ضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام، والالتزام في تطبيق كل سبل الوقاية الأخرى، والتي من أهمها استكمال تطعيمات كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية «الثالثة» من لقاح كوفيد-19، وتجنب التجمعات غير الآمنة، ومواظبة تطهير اليدين, والالتزام في تطبيق مسافات آمنة بين الآخرين، مؤكداً في السياق نفسه على ضرورة الحرص على تلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية.

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