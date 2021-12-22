الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد برشنوفيوس الراهب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى استشهاد القديس برشنوفيوس الراهب.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس برشنوفيوس الراهب، وقد كان مقيما في كنيسة أبى مينا التي في فم الخليج. وكان يجاهد في عبادته بقوة، فكان يصوم يومين يومين، ويقوم بمطانيات كثيرة وصلوات مواصلة. وحدث إن وشي به مرة بعض الأشرار بأنه سب القضاة، فاستحضروه وعذبوه كثيرا وأخيرا قطعت رأسه ونال إكليل الشهادة.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى نياحة الاب القديس ابراكيوس السائح.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم تنيح الاب القديس ابراكيوس. كان من الصعيد وترهب بأحد الأديرة وهوابن عشرين سنة. وجاهد الجهاد الكامل حتى ضجر الشيطان من حربه، وواجهه قائلا " انه لا يزال باقيا لك في العالم خمسون سنة أخرى "، قاصدا بهذا إن يلقيه في الضجر. فأجابه الشيخ " لقد أحزنتني بهذا لأني كنت أظن إنني سأعيش مائة سنة أخرى، ولهذا قد توانيت. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب علي إن أجاهد كثيرا قبل الموت ".

وبهذا تغلب على الشيطان الذي حاول إن يلقي في قلبه التواني ومن ثم ضاعف جهاده. وفي تلك السنة تنيح بسلام، بعدما أقام في العبادة والنسك مدة سبعين سنة.

هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بصوم الميلاد المجيد، بينما تستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري وعيد الميلاد المجيد يوم 6 من شهر يناير المقبل لعام 2022 خلال الفترة المُقبلة.