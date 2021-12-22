الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المونتاج ومراحله ضمن فعاليات اليوم الخامس لمشروع «السينما بين يديك»(صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات اليوم الخامس لمشروع "ابدأ حلمك السينما بين يديك"، اليوم الأربعاء، بمكتبة البحر الأعظم،  برئاسة المخرج والفنان هشام عطوة، وبإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

وتحدث المونتير حسام المحفوظى عن مفهوم المونتاج بمعناه الأكاديمي والفني، جاء ذلك بعد مناقشته للدراسين وسؤالهم عن مدى معرفتهم ومعلوماتهم عن مفهوم المونتاج بشكل عام والدور الذي يقوم به المونتير، ليوضح لهم فيما بعد أن المونتاج هو جمع أكبر كم من البيانات فى أقل وقت ممكن دون إخلال، كما أوضح المحفوظي الفرق بين مفهوم اللقطة السينمائية والمشهد، وكذلك الفرق بين الوسيط الدافئ الذى يقدمه الراديو، والوسيط البارد الذى تقدمه الشاشة المرئية.

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صورة من الفعالية

وعن مراحل المونتاج لفت المحفوظى إلى أنه ينقسم إلى ثلاثة مراحل، الأولى هى القطع الأولى "the first cut"  وهى الإيقاع الداخلي للمشهد، وهذه المرحلة تتم بالتزامن والترتيب والتركيب بحيث تخلو المشاهد من الفواصل.

وتابع أن الثانية هى "the edit"، والمرحلة الثالثة هى "definitely"، مؤكدًا أن الهدف من المونتاج هو حذف السذاجة وإيهام المشاهد بالفكرة المراده من السيناريو، وكذلك ابتكار حلول جديدة لمشكلات التصوير، بالإضافة للتلخيص الحاسم للمكان.

كما عقدت محاضرة بعنوان "مبادئ الإنتاج السينمائي" للدكتور ضياء الدين جابر أستاذ الإنتاج بالمعهد العالي للسينما، والذي تحدث عن اللوائح والقوانين لعملية الإنتاج السينمائي.

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صورة من الفعالية

وأوضح ضياء، مفهوم الرقابة على الإبداع الذى انتقل من مرحلة التقنين إلى التصنيف لفئات عمرية، مؤكدًا أن المنتج هو المالك للفيلم المسئول عن تسويقه وحصاد أرباحه.

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صورة من الفعالية
ابدأ حلمك السينما بين يديك مفهوم المونتير الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة المونتاج السينمائي فعاليات قصور الثقافة

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وائل لطفي

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