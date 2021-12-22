انطلاق أولى حلقات الحكاية الأخيرة للموسم الثاني من «إلا أنا» السبت

تنطلق أولى حلقات حدوتة “تقلها دهب” ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، السبت المقبل، على شاشة قناة دي إم سي.

وتلتفت الدراما التليفزيونية المصرية للمرة الأولى لقصص بطلات الدورات الأولمبية المصريات في السنوات الثمانية الأخيرة وتنتج عملًا دراميًا عنهم في آخر حكايات الموسم الثاني من المسلسل الناجح "إلا أنا".

وتتنالول الحكاية قصة حياة البطلات الأوليمبيات الثلاثة هداية مالك و فريال أشرف و سمر حمزة.

مسلسل “الا انا” فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني وكتب حكاية تقلها دهب حسن كمال ويخرجها أحمد يسري.

ويلعب بطولتها كلٍ من هند عبد الحليم وسارة عبد الرحمن وهلا السعيد ومنال سلامة وفيدرا وياسر علي ماهر وشريف حلمي وماجد أباظة وسمير بدير.

وتجسد الفنانة هند عبد الحليم دور البطلة فريال أشرف، التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو الأخيرة، وذلك خلال حكاية "تقلها دهب" من مسلسل "إلا أنا"، حيث تسلط الحكاية الضوء على البطلات المصريات في الأولمبياد.

و"تقلها دهب" هي الحكاية التاسعة والأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" ويشارك في بطولة الحكاية "سارة عبد الرحمن، هلا السعيد، مصطفى درويش، منال سلامة، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.