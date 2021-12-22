للصغار.. أفكار بسيطة للأطفال لتجربتها فى الرسم

يعتبر الرسم من أبرز الأنشطة التي يفضلها الأطفال ، التي يجب مراعاتها وتنميتها من خلال الأباء.

وترصد “الدستور” وفقا لموقع “ momjunction ” بعض التقنيات الإبداعية لتظهرالفنان في طفلك من خلال الرسم.

التعبير عن أفضل

نقل المشاعر

تحسين المهارات الحسية وبناء قاعدة أقوى لاستكشاف حواسهم.

تطوير المهارات الحركية لأن النشاط يتضمن استخدام فرشاة.

أفكار للرسم مع الصغار

اربط وصبغ منشفة ورقية

يجب على الطفل أن يغمس ماصة في اللون المطلوب ويسقطها على المنشفة. سوف ينتشر الطلاء ، تاركًا نمطًا طبيعيًا. يمكن تكرار ذلك عدة مرات باستخدام ألوان طلاء مختلفة أو تغطية جميع البقع البيضاء.

فن الألوان المائية Drippy

ضعي ملاءة بيضاء على لوح واطلبي من طفلك أن يسكب عليها طلاء مائي. تأكد من أن كمية الطلاء التي يتم سكبها ليست كثيرة ويجب ألا يكون تناسقها رقيقًا أيضًا.

طلاء قشر البيض

هذا نشاط بسيط ولكن يجب على الأطفال توخي الحذر حتى لا يكسروا قشر البيض.

ورقة الرسم

يمكنك مساعدة طفلك على غمس ورقة في الطلاء ثم وضعها على ورقة بيضاء سيؤدي ذلك إلى ترك ورقة مطلية بشكل جميل على الورق.

رش الطلاء

استخدم زجاجة رذاذ وأضف بعض الطلاء والماء إليها رجه جيدا الآن ، ضع ورقة على اللوح الكبير ودع طفلك يرسم اللوحة ليخلق فنًا تجريديًا.

دهان نقطي جدارية

دع طفلك يرسم على ورقة بيضاء باستخدام نقطة طلاء قد يساعدهم ذلك في رسم التصميم الذي يريدونه وسيكون أسهل من استخدام الفرشاة.

طلاء شل

امنح طفلك القليل من الأصداف واطلب منه أن يرسمها تأتي الأصداف بأشكال مثيرة ؛ لذلك ، فإن رسمها سيجعل النشاط مثيرًا.

ملصقات الألوان المائية

أرشد الطفل الصغير إلى قطع شرائط من الشريط اللاصق ولصقها على الورق.

صب الألوان المائية

امنح طفلك الدارج ملاءة كبيرة، الآن صب الألوان المائية في كوب، ودع الطفل الصغير يصب الألوان بطريقة عشوائية وانتظر حتى تجف البقع الورقية.

الرسم على الأشكال الورقية

قطع الورق إلى أشكال من الزهور أو النجوم أو القلوب واطلب من الطفل الصغير أن يرسم عليها بعد دهنها.