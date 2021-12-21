وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير OKA Hiroshi سفير دولة اليابان بالقاهرة، والذي تولى مهام منصبه مؤخراً خلفا للسفير نوكي ماساكي.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسيد السفير، مقدمًا له التهنئة على توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له إقامة ممتعة في مصر، وأن تشهد فترة عمله مزيدًا من التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

من جانبه، أشار السفير الياباني إلى حرصه بأن يكون لقائه بالوزير أول لقاءاته الرسمية في مصر بعد توليه مهام منصبه كسفيرا لبلاده في القاهرة، مقدمًا التهنئة للوزير على حصوله على وسام الشمس المشرقة والذي منحه له إمبراطور اليابان، كما وجه له الشكر على حضوره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم تنصيب الإمبراطور "ناروهيتو" إمبراطور اليابان في أواخر عام 2019.

كما تحدث السفير عن شغف السائح الياباني بالمقصد السياحي المصري، حيث يعد من المقاصد السياحية المفضلة بالنسبة له، خاصة أنه يقدم له الفرصة للاستمتاع بالشواطئ الخلابة وزيارة الأماكن السياحية والأثرية المختلفة، ومشاهدة الآثار المصرية الفريدة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وأشار وزير السياحة والآثار خلال اللقاء إلى عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر واليابان في كافة المجالات وخاصة في مجال السياحة والآثار، والتي تشهد العديد من آوجه التعاون المختلفة ومنها التعاون القائم في مشروع المتحف المصري الكبير، واستخراج وترميم مركب خوفو الثانية، وكذلك في مجال السياحة.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآليات دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من اليابان وخاصة في ظل شغف واهتمام السائح الياباني بالمقصد السياحي المصري، حيث أكد الوزير على استعداد وجاهزية المقاصد السياحية المصرية؛ لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم والسائحين اليابانيين بشكل خاص.