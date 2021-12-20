الشيخ رمضان عبد الرازق يوضح أبرز |أدعية المطر والبرق والرعد

تصدر دعاء المطر والبرق والرعد محركات البحث خلال الساعات الماضية، يرغب الكثير من المسلمين في معرفة الأدعية التي تقال في المطر، حيث أن الدعاء مستجاب في المطر، ، وقد أكد النبي عليه السلام على أن المطر من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.

- دعاء المطر والبرق والرعد

و قال الشيخ رمضان عبد الرازق في مقطع مصور له، إن المسلم يقول في أول المطر هذا الدعاء"اللهم صيب الناس عنا"، وعندما يشتد المطر مع الريح نقول" اللهم حوالينا لا علينا" وعقب انتهاء المطر نقول" مطرنا بفضل الله ورحمته".

وأضاف عبد الرازق أن الشتاء فيه البرق والرعد حيث قال تعالى:" ومن آياته يريكم البرق خوفًا وطمعًا" فعندما نرى البرق والصواعق نقول هذا الدعاء" اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك" .

وتابع الإمام والخطيب بالأوقاف: كما يقول المسلم: "اللهُّم صيبًا نافعًا ، اللهُّم صيبًا هنيئًا، اللهُّم لا تقتُلنا بغضبك ولا تُهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللُّهم انّي أسالُك خيرها وخير مافيها، واعوذُ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به“.

- دعاء الرعد والرياح

وأشار إلى أننا عندما نجد الرعد اشتد والأجواء صعبة نقول:" سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

ونوه بأنه عند هبوب الرياح يقول المسلم:" اللهم لا تجعلها رياح ولا تجعلها ريح اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به وشر ما فيها"، فالريح تدمر كل شئ بأمر ربها".

- أدعية أخرى تقال عند نزول المطر

هناك الكثير من الأدعية التي وردت في السنة النبوية وعن طريق الأولياء الصالحين ومن المجربات يمكن للمسلم أن يقولها وقت نزول المطر وهى: "اللهم اغسل قلوبنا من الهم والحزن وضيقة العيش، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار".